ЕС закрыл территорию для российских воздушных судов

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Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на Официальный журнал Европейского Союза.

"Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза", - гласит сообщение.

Помимо этого запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами российского Центробанка. Этот запрет также касается лиц, организаций или органов, действующих от лица данного банка.

Исключением являются случаи, когда операции "строго необходимы для финансовой стабильности союза или соответствующей страны".

Ранее Кипр закрыл авиасообщение с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958310-es-zakryl-territoriyu-dlya-rossiyskih-vozdushnyh-sudov/