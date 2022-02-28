Рейсы в Мексику, Кубу, Венесуэлу начали отменять в России

Доминиканская Республика. Иллюстративное фото: Pexels

На сайте Ассоциации туроператоров России сообщается, что вслед за Европой отменяется множество рейсов в карибские страны - Доминиканскую Республику, Мексику, Кубу, Венесуэлу.

"В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн", - говорится в сообщении.

Рейсы уже отменила авиакомпания AZUR air. Ожидается, что в скором времени это сделают также Nordwind и Royal Flight.

Согласно предположениям экспертов, дело здесь не только в санкциях, но и в трудности путей облета.

На данный момент планируются только вывозные рейсы.

Тем временем Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в ЕС.

Также авиасообщение с Россией закроет Кипр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958344-reysy-v-meksiku-kubu-venesuelu-nachali-otmenyat-v-rossii/