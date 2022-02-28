Google Maps отключили обновление карты Украины в реальном времени

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Руководство сервиса Google Maps приняло решение отключить две функции на территории Украины, которые предоставляют пользователям данные в режиме реального времени.

Как передает американский телеканал CNN, в Google решили пойти на такие меры после консультаций с властями Украины. Подчеркивается, что цель отключения данных – обеспечение безопасности жителей страны.

Так, на данный момент пользователям недоступны такие данные об Украине, как наложение трафика на карты, а также функция Live Business, которая показывала, насколько то или иное место сейчас загружено людьми или транспортом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что последующие 24 часа будут решающими для страны.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время одного из последних интервью заявила о том, что Украина может войти в состав Европейского союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958313-google-maps-otklyuchili-obnovlenie-karty-ukrainy-v-realnom-vremeni/