Продуктовые магазины и транспорт заработают в Киеве

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Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram, что в городе заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт.

"В Киеве с 08:00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно", - говорится в сообщении.

Граждан попросили не выходить на улицы без надобности.

Помимо этого "практически в каждом районе города" наблюдаются бои. Комендантский час все еще действует - с 22:00 до 07:00 часов.

Жители Киева и Харькова снова сообщили о выстрелах и взрывах на улицах своих городов.

А в северном городе Чернигове в результате удара снаряда ночью загорелся жилой дом. Среди пострадавших - одна женщина. Пожар вскоре был ликвидирован.

Ранее Зеленский заявил, что последующие 24 часа будут для Украины решающими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958363-produktovye-magaziny-i-transport-zarabotayut-v-kieve/