Окрестности Киева в последние дни. Фото: Anastasia Vlasova/Getty Images

Жители Киева и Харькова снова сообщили о взрывах и выстрелах на улицах городов.

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В Харькове идут обстрелы аэропорта и ряда жилых районов. Работает украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Государственная служба специальной связи Украины сообщила, что до взрывов в Киеве было тихо.

"В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы. До этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно", - гласит сообщение.

Напомним, в городе Василькове, что расположен в Киевской области, загорелась крупная нефтебаза. Это подтвердила мэр Наталья Баласинович.

Также из-за ракетного удара ночью в северном украинском городе Чернигове загорелся жилой дом.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что последующие 24 часа будут для Украины решающими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958326-zhiteli-kieva-i-harkova-snova-soobschili-o-vzryvah-i-vystrelah-na-ulitsah-gorodov/