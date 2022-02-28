Япония заявила о возможности введения санкций против Беларуси

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Япония рассматривает возможность введения санкций в отношении высокопоставленных чиновников Беларуси. Об этом заявили в японском МИДе.

Япония рассматривает возможность введения санкций против чиновников Беларуси, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси рассказал, что страна находится в тесном взаимодействии с международным сообществом, прежде всего, с G7, по вопросу вторжения российской стороны в Украину.

Он говорит, что Беларусь разрешила использовать российским войскам свои территории, а также поддерживает действия России.

"Япония осуждает эту страну. Америка уже ввела санкции против отдельных лиц из Беларуси, а также страны "семерки" высказались за применение санкций", - сообщил министр иностранных дел, отметив, что Япония тоже рассматривает санкции против чиновников Беларуси.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время одного из последних интервью заявила о том, что Украина может войти в состав Европейского союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958339-yaponiya-zayavila-o-vozmozhnosti-vvedeniya-sanktsiy-protiv-belarusi/