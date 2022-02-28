Жилой дом загорелся из-за удара снаряда в Чернигове на севере Украины

Черниговская область в Украине. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

В северном городе Украины Чернигове снаряд попал в жилой дом. Загорелись два этажа.

Как пишет Новая Газета, удар произошел в 02:45 часов по местному времени (в 06:45 часов по Нур-Султану).

В результате пострадала одна женщина. Но травмы у нее незначительные. Пожар был ликвидирован, передает УНИАН.

Напомним, несколько дней назад снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Киеве. Это привело к пожару. Загорелись с четвертого по девятый этаж.

Напомним, СМИ сообщили, что российско-украинские переговоры состоятся в понедельник утром. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что последующие 24 часа будут решающими для Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958318-zhiloy-dom-zagorelsya-iz-za-udara-snaryada-v-chernigove-na-severe-ukrainy/