Курс доллара к рублю достиг исторического максимума выше 110 рублей за доллар

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Курс доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочил до исторического максимума, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом, курс доллара рос до 28,6%, достигнув 107,68 руб по состоянию на 10:05 по времени Нур-Султана. Что касается евро, показатель составил 122,15 руб. То есть рос до 28,6%.

За 20 минут до этого, в 9:44 по времени Нур-Султана, курс евро составлял 132,88 руб. А доллар в это время оценивался в 117,82 руб.

Сообщается, что эксперты из России ожидали снижение курса рубля на фоне новостей о том, что Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центробанка России.

Напомним, российско-украинские переговоры на белорусской границе состоятся в понедельник утром. Владимир Зеленский заявил, что последующие 24 часа будут решающими для Украины.

Ранее пресс-секретарь Кремля Песков сообщил, что российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958334-kurs-dollara-k-rublyu-dostig-istoricheskogo-maksimuma-vyshe-110-rubley-za-dollar/