Президент Бразилии отказался поддержать санкции против России

Жаир Болсонару. Фото: Andre Coelho/Bloomberg/Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна не будет голосовать за резолюции в ООН, направленные против России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание G1, это заявление Болсонару сделал во время пресс-конференции в Сан-Паулу.

"Никаких санкций или осуждения президента Путина. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении.

Наша позиция с министром (иностранных дел Бразилии — прим. ред.) Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии", — заявил президент.

Далее главу государства спросили о том, сохранится ли бразильский нейтралитет при продолжении спецоперации России. На это Болсонару ответил, что значительная часть Украины говорит по-русски и что россияне и украинцы — братские народы.

"О массовых убийствах мирных жителей речи нет, такую тактику никто не использует. Говорить о резне — преувеличение, со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню", — подчеркнул бразильский лидер.

По словам политика, в принятии решений в отношении РФ он будет оглядываться на практические соображения и учитывать партнерство двух стран.

"Весь мир связан, и то, что происходит за 10 тысяч километров, влияет на Бразилию. Мы должны быть очень ответственными, потому мы ведем бизнес, в частности, с Россией. Бразилия зависит от удобрений", — пояснил Болсонару.

Напомним, ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Кроме того, власти Кипра объявили о прекращении авиасообщения с Россией, а Австралия запретила Владимиру Путину въезд на свою территорию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958332-prezident-brazilii-otkazalsya-podderzhat-sanktsii-protiv-rossii/