Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине, передал РИА Новости со ссылкой на телеканал TGRT Haber.

Телеканал отметил, что на заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация в Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир.

"В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость, а только дают советы Киеву.

Также Эрдоган назвал недопустимыми действия России в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958169-erdogan-priglasil-putina-v-turtsiyu-dlya-obsuzhdeniya-situatsii-vokrug-ukrainy/