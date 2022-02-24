Эрдоган назвал недопустимыми действия России в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о текущей ситуации в Украине и прокомментировал проведение военной операции со стороны России.
Как пишет ТАСС, Эрдоган созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудил ситуацию в Украине.
Турецкий лидер в разговоре назвал недопустимыми действия России в Украине.
В то же время Эрдоган призвал урегулировать ситуацию между РФ и Украиной на основе Минских соглашений.
Кроме того, он заявил, что Турция поддерживает действия Украины "по защите своей территориальной целостности".
Напомним, что ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеобщей мобилизации в Украине.
Кроме того, в НАТО, помимо осуждения действий России, сообщили о развертывании дополнительных силы обороны по восточному направлению.
Тем временем в Кремле назвали цель военной спецоперации в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957778-erdogan-nazval-nedopustimymi-deystviya-rossii-v-ukraine/