Эрдоган назвал недопустимыми действия России в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о текущей ситуации в Украине и прокомментировал проведение военной операции со стороны России.

Как пишет ТАСС, Эрдоган созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудил ситуацию в Украине.

Турецкий лидер в разговоре назвал недопустимыми действия России в Украине.

В то же время Эрдоган призвал урегулировать ситуацию между РФ и Украиной на основе Минских соглашений.

Кроме того, он заявил, что Турция поддерживает действия Украины "по защите своей территориальной целостности".

Напомним, что ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеобщей мобилизации в Украине.

Кроме того, в НАТО, помимо осуждения действий России, сообщили о развертывании дополнительных силы обороны по восточному направлению.

Тем временем в Кремле назвали цель военной спецоперации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957778-erdogan-nazval-nedopustimymi-deystviya-rossii-v-ukraine/