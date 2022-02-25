"Что Европа сделала, кроме пустых советов": Эрдоган упрекнул НАТО из-за ситуации в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ahmed Deeb/picture alliance via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной, а отношение Запада к оказавшейся в центре конфликта стране "далеко от дружеского".

Об этом турецкий лидер завил в своем выступлении в Стамбуле. Его слова опубликовало ТАСС.

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - считает Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что "советами на ситуацию не повлиять".

"Мы говорим с партнерами, спрашиваем, что Европа сделала, делает или будет делать помимо пустых советов. Ничего. Так ничего не изменить. Мы и сегодня на саммите НАТО обсудим, что может быть предпринято", - сказал он.

Эрдоган выразил надежду, что по итогам саммита альянса будут приняты конкретные решения.

Напомним, ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что создаст все условия для безопасности на переговорах России и Украины в Минске.

Тем временем Польша закрывает свое небо для российских авиакомпаний. Ранее сообщалось, что из-за ситуации в Украине свое воздушное пространство закроет Молдова. Часть воздушного пространства для перелетов закрыла и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958062-chto-evropa-sdelala-krome-pustyh-sovetov-erdogan-upreknul-nato-iz-za-situatsii-v-ukraine/