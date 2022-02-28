Украина заявила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов

Иллюстративное фото: Matthew Lloyd/Bloomberg via Getty Images

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

При этом сообщений о признаках радиоактивного выброса не поступало, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МАГАТЭ.

"Сегодня Украина информировала МАГАТЭ о том, что ночью ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, однако сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало.

Хотя эти пункты захоронения не содержат высокоактивных радиоактивных отходов, находящиеся там на хранении или захороненные радиоактивные отходы все же могут стать причиной серьезного радиологического воздействия, что подчеркивает необходимость их защиты", - говорится в заявлении Гросси.

Гросси призвал все стороны воздерживаться от любых военных или иных действий, которые могут угрожать безопасности этих объектов. Он добавил, что агентство продолжает следить за ситуацией в Украине.

Напомним, ранее российские войска заявили о взятии под контроль территории в районе Чернобыльской АЭС. После этого Киев выступил с заявлением, что не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС после перехода станции под контроль российских войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958274-ukraina-zayavila-o-popadanii-raket-v-punkt-zahoroneniya-radioaktivnyh-othodov/