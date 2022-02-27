Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов

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Правительство Словении приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией в Украине, передает РИА Новости.

"Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", - сообщили в кабмине.

Также глава МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ в Украине.

Напомним, ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о том, что закрывают воздушное пространство своих стран для самолетов российских авиакомпаний. Аналогичные решения приняли в Болгарии, Польше, Чехии, Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958168-sloveniya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-rossiyskih-samoletov/