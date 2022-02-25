Джонсон рассказал, какие санкции Британия вводит против России

Борис Джонсон. Фото: Xander Heinl/Photothek/Getty Images

Великобритания вводит санкции против "Аэрофлота", а также замораживает все активы ВТБ. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ в Донбассе.

Джонсон заявил о полной заморозке активов ВТБ и о том, что российские банки могут быть исключены из финансовой системы Британии полностью - с его слов, для этого имеются все необходимые рычаги, пишет РИА Новости.

Кроме того, санкциям подверглась и российская авиакомпания "Аэрофлот" - Великобритания также приняла меры к работе перевозчика.

"Мы запрещаем (деятельность – прим. ред.) "Аэрофлота" в Великобритании", – сказал Джонсон.

Помимо "Аэрофлота" Британия также вводит санкции против "Уралвагонзавода", "Ростеха", корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и руководства ОАК, "Сибура" и Промсвязьбанка.

"В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность", – добавил Джонсон.

Вместе с этим, как заявил британский премьер, санкции будут наложены и против Беларуси.

"Санкции также будут наложены на Беларусь за их роль в нападении на Украину", – заявил глава британского правительства.

В свою очередь, Россия ранее заявила о том, что примет "жесткие меры" в ответ на принятые Евросоюзом санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957824-dzhonson-rasskazal-kakie-sanktsii-britaniya-vvodit-protiv-rossii/