Зеленский записал новое видеообращение

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением, которое опубликовано в его официальном Telegram-канале. Он подчеркнул, что Киев и окрестности находятся под контролем украинской армии.

"Мы выстояли и успешно отражаем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия.

Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили никакого преимущества над нами.

Продолжалась настоящая битва за Киев. Враг применил против нас все: истребители, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, пытаются разбить энергетические объекты", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский призвал всех украинцев, находящихся за границей, возвращаться на Родину и вставать на защиту страны.

По словам президента, Украина заслужила членство в ЕС, наступил момент принять соответствующее решение.

Глава государства также обратился к россиянам и призвал их остановить свои власти. Он отметил, что чем быстрее это произойдет, тем больше людей останутся живыми.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказался о членстве Украины в ЕС. Он отметил, что "настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение".

Также в своем видеообращении накануне он заявил, что ночью будет штурм, но надо выстоять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958157-zelenskiy-zapisal-novoe-videoobraschenie/