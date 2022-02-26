Санкции против России: как сложится судьба компании Airbus на рынке

Самолет компании Airbus. Фото: Eric Piermont/AFP/Getty Images

Евросоюз принял жесткие санкции против российской авиаотрасли, которые на практике лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты, в частности самолеты компании Airbus. В самой же компании заявили, что продолжат работать в условиях санкций.

Власти Евросоюза приняли решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, пакет санкций был утвержден по итогам совещания у премьер-министра Ирландии Михола Мартина (в юрисдикции этой страны зарегистрирована большая часть парка европейских самолетов) при участии крупнейших международных лизингодателей.

На встрече был утвержден наиболее жесткий пакет ограничений: полный запрет распространяется не только на новые, но и старые контракты (с переходным периодом до 28 марта), что означает, в частности, уход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus.

Корреспонденты ТАСС поговорили с представителями пресс-службы компании. Там им сообщили, что компания будет действовать в соответствии со всеми санкциями, принятыми в отношении России, но комментировать их влияние на аэрокосмическую индустрию пока рано.

"Мы анализируем санкции, объявленные накануне. Планируем действовать в соответствии со всеми санкциями и согласно законам, как только они будут приняты.

(…) Пока что слишком рано комментировать возможное влияние санкций на аэрокосмическую индустрию", – сказали в компании.

В сообщении Airbus отмечается, что компания продолжает наблюдать за развитием ситуации вместе с партнерами, заказчиками и поставщиками.

Напомним, в середине этой неделе ЕС пригрозил России самыми жесткими санкциями, которые когда-либо были объявлены от имени союза.

А позже ЕС анонсировал второй пакет санкций в отношении России. В их числе был запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям.

Отметим, что сами санкции стали ответом на действия российских властей, в частности, президента страны Владимира Путина, объявившего о начале спецоперации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958164-sanktsii-protiv-rossii-kak-slozhitsya-sudba-kompanii-airbus-na-rynke/