Болгария закрывает воздушное пространство для самолетов из России

Иллюстративное фото: pixabay.com

Российским самолетам запретили заходить в воздушное пространство Болгарии.

Об этом сообщило Министерство транспорта и сообщения Болгарии на своем официальном сайте, перевод заявления приводит РИА Новости. В министерстве отметили, что подобные меры принимаются из-за эскалации военного конфликта и в знак солидарности с Украиной.

"Болгария вводит запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны.

Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами", – говорится в официальном заявлении.

Запрет вступил в силу в субботу, 26 февраля, в 00:00 по местному времени.

Ранее воздушное пространство для российских авиакомпаний ограничили в Польше.

Также, из-за ситуации в Украине, свое небо закрыла Молдова. Беларусь ограничила воздушное пространство для гражданских полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958101-bolgariya-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov-iz-rossii/