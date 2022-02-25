Польша закроет свое небо для российских авиакомпаний

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В польском кабмине объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний.

Запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать с полуночи. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, его цитирует РИА Новости.

"Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи", – пояснил он.

Ранее глава кабмина Матеуш Моравецкий заявлял, что дал соответствующее поручение.

Также, по информации издания, вместе с Польшей вопрос о закрытии воздушного пространства для России рассматривает и Чехия.

Напомним, что накануне Украина ограничила свое воздушное пространство.

Также в четверг сообщалось о том, что из-за ситуации в Украине свое воздушное пространство закроет Молдова. Беларусь накануне тоже закрыла часть воздушного пространства для гражданских перелетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958056-polsha-zakroet-svoe-nebo-dlya-rossiyskih-aviakompaniy/