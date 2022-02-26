Страны Прибалтики объявили о закрытии неба для российских самолетов

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Власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили о том, что закрывают воздушное пространство своих стран для самолетов российских авиакомпаний.

По аналогии с тем, как свое воздушное пространство закрыли некоторые другие страны, теперь небо для российских самолетов ограничили во всех трех странах Прибалтики: в Латвии, Литве и Эстонии.

О решении Латвии заявил министр юстиции Янис Борданс. Его слова, как и всех цитируемых ниже, приводит РИА Новости.

"Уверяю вас в том, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто", - говорится в сообщении.

Эстония также решила запретить всем российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство, заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний", – сказал министр.

О том, что правительство Литвы рассмотрит проект вечером в субботу, 26 февраля, заявил министр транспорта республики Мариус Скуодис на своей официальной странице в Facebook.

"Министерство представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это вопрос считанных часов", – написал Скуодис.

Напомним, что сегодня российским самолетам также запретили заходить в воздушное пространство Болгарии. Ранее небо для российских авиакомпаний ограничили в Польше и Чехии.

Также, из-за ситуации в Украине, свое небо закрыла Молдова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958152-strany-pribaltiki-obyavili-o-zakrytii-neba-dlya-rossiyskih-samoletov/