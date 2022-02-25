МИД России назвал пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер.

Сегодня состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино.

Об итогах встречи пишет РИА Новости.

Так, согласно данным издания, на встрече Чижов изложил российскую позицию о ситуации в Украине, заявив, что у России были причины, "которые потребовали от руководства страны принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР", и о проведении спецоперации.

Саннино в ответ сослался на выпущенное принятый Евросоюзом первичный пакет санкционных мер.

"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - заключили в МИД РФ.

Ранее Россия уже предупреждала о жестких мерах в ответ на санкции Европы.

Тем не менее, премьер Великобритании уже заявил о вводе новых санкций в отношении России. Кроме Евросоюза, новые санкции вводят США и Канада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957849-mid-rossii-nazval-paket-sanktsiy-es-nelegitimnym-i-neobosnovannym/