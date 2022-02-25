Президент Air Astana полетел в Киев для эвакуации казахстанцев и застрял там

Питер Фостер. Фото: instagram.com/tatyana.foster

Президент казахстанской авиакомпании Air Astana Питер Фостер полетел в командировку в столицу Украины и застрял там из-за военной операции. Об этом сообщила его супруга Татьяна Фостер на своей странице в Instagram.

Как пишет Татьяна, 2 дня назад супруг заверил ее, что летит в командировку в Актау, но позже оказалось, что он направился в Киев для эвакуации казахстанцев.

"Сегодня утром Питер позвонил мне и осипшим от переживания голосом сообщил, что он в Киеве, и что был вынужден скрыть от меня информацию. И что на нем большая ответственность за эвакуацию наших казахстанских граждан всеми возможными способами", - сообщила Татьяна.

По ее словам, когда началась военная операция президент Air Astana и вице-президент по наземной службе Александр Небога были в посольстве Казахстана в Украине.

"Поскольку все аэропорты к тому времени закрылись, включая Борисполь, было принято решение организовывать вылет граждан Казахстана из города Катовица в Польше.

Штаб эвакуации решено было организовать ближе к границе с Польшей и в более безопасном месте, чем Киев, во Львове.

Там должны были составляться списки на эвакуацию, согласовываться коридор, позволяющий владельцам казахстанских паспортов пересечь границу с Польшей. Власти Казахстана прилагают все усилия, чтобы добиться этого, насколько это возможно через послов Казахстана в Украине и Польше. Все болеют за ситуацию и помогают всем, чем могут", - написала Татьяна.

Она добавила, что Питер направился во Львов из Киева, но по дороге наткнулся на колонну танков и бронетехники, из-за чего решил свернуть назад.

"На данный момент они с Александром находятся в посольстве Казахстана. В подвале посольства. Совсем рядом идут бои за военный аэропорт", - сообщила Татьяна.

Она отметила, что поделится другими новостями из Украины, когда ей станет что-нибудь известно.

Ранее посольство Казахстана в Украине обратилось к оставшимся в стране казахстанцам. Позже в посольстве сообщили, что 25-26 февраля будут организованы репатриационные рейсы для застрявших в Украине казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957847-prezident-air-astana-poletel-v-kiev-dlya-evakuatsii-kazahstantsev-i-zastryal-tam/