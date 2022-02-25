Страны Евросоюза договорились ввести дополнительные санкции против России

Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

Главы стран Европейского союза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России. Санкции затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.

О новых санкциях сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Европейский Совет сегодня договорился о дальнейших ограничительных мерах, которые повлекут за собой массивные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесной координации с нашими партнёрами и союзниками.

Эти санкции покрывают финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, включение в списки (ограничений - прим.ред.) дополнительных российских физических лиц", - говорится в документе.

Напомним, ранее о новых санкциях в адрес России заявили США, Великобритания и Канада.

Кроме того, США Введут санкции и в адрес Беларуси за поддержку военной операции России в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957848-strany-evrosoyuza-dogovorilis-vvesti-dopolnitelnye-sanktsii-protiv-rossii/