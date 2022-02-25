Канада вслед за Британией ввела новые санкции против России

Джастин Трюдо. Фото: Adrian Wyld/The Canadian Press/Bloomberg via Getty Images

Вслед за Европой о новых санкциях в адрес России заявили власти Канады - санкции затронут 58 физических и юридических лиц.

О санкциях Канады в адрес России из-за ситуации в Украине сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление премьер-министра североамериканской страны Джастина Трюдо.

"Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", - сказал Трюдо.

Как объяснил Трюдо в ходе своего выступления, вводимые ограничения затрагивают членов Совета Безопасности РФ, глав Минобороны, Минюста и Минфина России, а также ряд крупнейших российских банков.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия "будет выдавливать Россию из мировой экономики". Британский премьер также подробнее рассказал о вводимых в адрес России санкциях.

Между тем в РФ пообещали ответить жесткими мерами на санкции Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957833-kanada-vsled-za-britaniey-vvela-novye-sanktsii-protiv-rossii/