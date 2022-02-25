Новые санкции против России вводят США

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Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу ситуации в Украине - американский лидер заявил о новых санкциях в адрес России.

Его слова приводит РИА Новости.

"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", - заявил Байден.

Вашингтон намерен ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

"США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%", - заявил американский президент.

Кроме того, как сообщил Байден, США заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.

Санкции затронут и российскую космическую программу.

Ранее о новых санкциях в адрес РФ заявили Великобритания и Канада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957838-novye-sanktsii-protiv-rossii-vvodyat-ssha/