Россия заявила о принятии жестких мер в ответ на санкции Евросоюза

Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

В МИД России заявили о том, что страной будут приняты жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза. Также в министерстве подвергли критике решение ЕС о применении санкций.

Россия намерена принять жесткие меры в ответ на европейские санкции, применяемые по отношению к стране в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, пишет ТАСС.

Сообщается, что решение Евросоюза о санкциях в МИД подвергли критике и заявили, что Евросоюз использовал санкции вместо того, чтобы проанализировать ситуацию.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР, не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи.

В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности, нами будут приняты жесткие ответные меры", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Евросоюз не имеет полномочий решать проблемы войны и мира в Европе, и сказали, что Киев и "его западные кураторы" не услышали призывы остановить насилие в Донбассе.

"Для них население ДНР и ЛНР - лишь разменная монета. Даже после признания Россией независимости этих республик обстрелы не только не прекратились, но и усилились", - говорят в МИД РФ.

Напомним, ранее Путин назвал военную операцию в Украине "вынужденной мерой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957822-rossiya-zayavila-o-prinyatii-zhestkih-mer-v-otvet-na-sanktsii-evrosoyuza/