Войска США не будут участвовать в конфликте в Украине, заявил Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что американские военные не будут воевать в Украине с Российской Федерацией.

"Наши силы не участвуют в конфликте России в Украине и не будут этого делать. Наши силы не едут в Европу, чтобы воевать в Украине, но защищать наших союзников по НАТО, и мы заверили наших союзников на востоке", - заявил Байден.

Слова американского лидера опубликовало издание УНИАН.

Байден добавил, что американские войска будут защищать каждый клочок территории стран-членов НАТО.

По его словам, за последние недели были отправлены тысячи дополнительных военных в Германию и Польшу в рамках обязательств США в Альянсе.

Напомним, Байден сообщил о вводе новых санкций в адрес России. Кроме того, президент США заявил, что американско-российские отношения переживают "полный разрыв".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957843-voyska-ssha-ne-budut-uchastvovat-v-konflikte-v-ukraine-zayavil-bayden/