США ввели санкции против Беларуси за поддержку операции в Донбассе
США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц Беларуси за поддержку российской военной операции.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства финансов США.
Сообщается, что санкции коснулись министра обороны Беларуси и госсекретаря Совбеза республики.
Кроме того, санкции США в отношении Беларуси затронули два крупных государственных банка. Каких именно, не уточняется.
Напомним, США ввели также новые санкции в адрес России. Джо Байден заявил о "полном разрыве" американско-российских отношений.
Кроме того, президент США заявил, что его российские коллега пытается "воссоздать Светский Союз".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957844-ssha-vveli-sanktsii-protiv-belarusi-za-podderzhku-operatsii-v-donbasse/