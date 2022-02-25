США ввели санкции против Беларуси за поддержку операции в Донбассе

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США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц Беларуси за поддержку российской военной операции.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства финансов США.

Сообщается, что санкции коснулись министра обороны Беларуси и госсекретаря Совбеза республики.

Кроме того, санкции США в отношении Беларуси затронули два крупных государственных банка. Каких именно, не уточняется.

Напомним, США ввели также новые санкции в адрес России. Джо Байден заявил о "полном разрыве" американско-российских отношений.

Кроме того, президент США заявил, что его российские коллега пытается "воссоздать Светский Союз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957844-ssha-vveli-sanktsii-protiv-belarusi-za-podderzhku-operatsii-v-donbasse/