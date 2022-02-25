57 человек погибли, 169 получили ранения в Украине, заявили в Минздраве страны

Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины заявило о 57 погибших и 169 раненных в результате военных действий в Украине. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", - цитирует издание министра.

По его словам, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургического профиля, травматологи, реаниматологи.

"Мы работаем с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарств – все готовы, все стоят на защите нашего государства. В Генеральном штабе есть подразделение по медицине, в котором работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил", - заверил Ляшко.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что в Украине во время обстрелов было убито 40 военных.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что началась "полноценная масштабная война в Европе".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций.

Между тем лидер США Джо Байден сегодня в своем обращении к американцам заявил, что войска США не будут принимать участия в конфликте в Украине.

Напомним, ночью 23 февраля Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины - они стремятся к ее демилитаризации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957842-57-chelovek-pogibli-169-poluchili-raneniya-v-ukraine-zayavili-v-minzdrave-strany/