Более 40 украинских военных погибли из-за обстрелов, заявили в офисе Зеленского

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О том, что в Украине из-за обстрелов убиты несколько десятков военных, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Во время брифинга Алексей Арестович заявил, что российские войска перешли через Крымский перешеек, под Харьковом идут бои, а с украинской стороны погибло уже более 40 солдат. Перевод выступления спикера опубликовало издание Страна.ua.

"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях – на Мелитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление.

Наиболее удачная ситуация в зоне ООС. Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противника. Под Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолетов.

В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои.

С украинской стороны – более 40 погибших", – проинформировал Арестович.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что началась "полноценная масштабная война в Европе".

В ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957742-bolee-40-ukrainskih-voennyh-pogibli-iz-za-obstrelov-zayavili-v-ofise-zelenskogo/