Озвучена дата спецрейса для возвращения казахстанцев из Украины

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В официальном Telegram-канале посольства Казахстана в Украине опубликовали объявление о запланированном репатриационном рейсе для казахстанцев. Указаны предполагаемая дата и место сбора для граждан Казахстана.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан!

25-26 февраля 2022 года планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana.

Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый "зеленый коридор" от украинско-польской границы до аэропорта.

Просим граждан завтра (25 февраля – прим. ред.) по возможности прибыть в город Львов, точка сбора – почетное консульство РК по адресу: ул. Замкнена, 3/1, тел. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией просим обращаться представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49", – говорится в сообщении.

Ранее посольство Казахстана в Украине обратилось к оставшимся в стране казахстанцам.

Также, в МИД Казахстана озвучили количество граждан Казахстана, которые в данный момент находятся на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957823-ozvuchena-data-spetsreysa-dlya-vozvrascheniya-kazahstantsev-iz-ukrainy/