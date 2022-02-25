Зеленский подписал указ о создании во всех областях Украины военных администраций

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций", - цитирует издание Подляка.

Как подчеркнул советник главы офиса Зеленского, это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а "необходимые логистические решения будут приняты".

Ранее глава Украины выступил с новым обращением к гражданам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957834-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-sozdanii-vo-vseh-oblastyah-ukrainy-voennyh-administratsiy/