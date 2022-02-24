Представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе"

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что началась "полноценная масштабная война в Европе", передает УНИАН.

По его словам, сейчас в приоритете у Украины - максимальная сосредоточенность на обороне страны и стремление сохранить нормальную жизнь граждан.

Подоляк отметил, что сейчас Украина очень нуждается в поддержке стран мира.

"Запад должен действовать уже сегодня. Президент Зеленский находится на постоянной связи с лидерами государств-партнеров", - заявил он.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их ввести санкции против России. Он переговорил со многими главами государств, включая Джо Байдена и Бориса Джонсона.

Военную операцию в Донбассе и действия России осудили лидеры европейских стран. Они пригрозили решительными мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957723-predstavitel-ofisa-zelenskogo-zayavil-o-nachale-polnotsennoy-masshtabnoy-voyny-v-evrope/