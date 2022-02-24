Премьер Великобритании созвал экстренное совещание НАТО из-за ситуации в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о созыве экстренного совещания Североатлантического альянса.
Как пишет РИА Новости, поводом для этого действия стала "эскалация ситуации в Украине".
Указывается, что Борис Джонсон созвал срочное совещание всех глав государств, входящих в состав Организация Североатлантического договора.
Напомним, что ранее представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".
Также сегодня президент Украины обратился к мировым лидерам. Он призвал их ввести санкции против России после того, как Путин объявил о начале военной операции в ЛНР и ДНР.
Украинский лидер также созвонился со главами нескольких государств, включая США и Великобританию.
Военную операцию в Донбассе и действия России осудили лидеры европейских стран. Они пригрозили решительными ответными мерами в случае, если РФ не откажется от "деэскалации и вывода войск".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957743-premer-velikobritanii-sozval-ekstrennoe-soveschanie-nato-iz-za-situatsii-v-ukraine/