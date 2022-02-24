Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал вводить санкции против России

Владимир Зеленский. Фото: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у мировых лидеров и призвал их вводить санкции против России.

"Поговорил с Джо Байденом, [канцлером Германии] Олафом Шольцем, [президентом Польши] Анджеем Дудой, [председателем Европейского Совета] Шарлем Мишелем и [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном. Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и миру! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украине! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что в ЕС обсудят новые меры в отношении России.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957697-zelenskiy-obratilsya-k-mirovym-lideram-i-prizval-vvodit-sanktsii-protiv-rossii/