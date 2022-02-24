Байден и Джонсон заявили об ответе союзников на действия России

Владимир Зеленский. Фото: Will Oliver/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

После беседы с Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники ответят на действия России решительно.

"Я потрясен ужасающими событиями в Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", - написал Джонсон в Twitter.

Помимо этого президент Украины поговорил с американским лидером Байденом. Соединенные Штаты начали подготовку международной помощи.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957644-bayden-i-dzhonson-zayavili-ob-otvete-soyuznikov-na-deystviya-rossii/