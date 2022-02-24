Лукашенко опроверг информацию о поддержке Беларусью российских войск в Украине

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что Беларусь поддерживает российские войска, которые ступили на территорию Украины.

"Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - заявил Лукашенко на оперативном совещании с военными.

Он объяснил, что сам предложил Путину оставить некоторое количество вооруженных сил России на юге Беларуси.

"Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер заявил, что Путин "действительно не собирается оккупировать" Украину.

"Зачем, кому надо - эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", - сказал он.

Лукашенко сообщил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР стоит у белорусского правительства на повестке. И в данном случае они поступят "как будет нужно и ей [Беларуси], и России". Он также предложил провести российско-украинские переговоры в Минске.

По словам президента Беларуси, целью данной операции Путина является прекращение геноцида народа в ДНР и ЛНР.

Лукашенко пообещал ввести белорусские войска в Донбасс, если потребуется защитить интересы Минска и Москвы.

Напомним, ранее корреспонденты CNN сообщили, что со стороны Беларуси украинскую границу пересекла военная техника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957734-lukashenko-oproverg-informatsiyu-o-podderzhke-belarusyu-rossiyskih-voysk-v-ukraine/