Горячую линию для пассажиров запустили в Казахстане из-за приостановки рейсов в Украину

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В пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК опубликовали номера горячей линии для авиапассажиров из-за приостановки рейсов в Украину.

"В связи с приостановкой полетов из/в Украину, для консультации авиапассажиров на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" запущена работа телефонов горячей линии +77172798213, +77172798215.

График работы call-центра до 5 марта 2022 года: ежедневно, с 9:00 до 18:30 часов", – сообщили в ведомстве.

В МИИР РК сообщили, что всем казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над Украиной.

Ранее сообщалось, что Украина ограничила гражданские перелеты в пределах своего воздушного пространства.

Также напомним, что 22 февраля в МИД РК заявили, что в случае военных действий в Украине, казахстанских граждан будут эвакуировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957654-goryachuyu-liniyu-dlya-passazhirov-zapustili-v-kazahstane-iz-za-priostanovki-reysov-v-ukrainu/