Казахстанским авиакомпаниям запретили летать над Украиной

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Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины, сообщается в официальном Instagram МИИР РК.

"В связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации на территории Украины и опубликованными NOTAM о запрете выполнения полетов над территорией городов Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и в других регионах, связанных с военными действиями, полеты на/над территорию Украины всем отечественным авиакомпаниям запрещаются", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством, до стабилизации текущей обстановки.

Напомним, 22 февраля в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что в случае военных действий в Украины наших граждан эвакуируют.

24 февраля Украина из-за возможных угроз безопасности ограничила свое воздушное пространство.

Также сегодня российский президент в специальном обращении к россиянам заявил о начале военной операции в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957655-kazahstanskim-aviakompaniyam-zapretili-letat-nad-ukrainoy/