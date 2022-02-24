СМИ сообщили, что российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова

Иллюстративное фото: pixabay.com

Войска Российской Федерации пересекли границу Украины в районе Харькова, сообщили в УНИАН.

"В четверг, 24 февраля, войска Российской Федерации пересекли границу Украины", - гласит сообщение.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что сухопутных войск РФ на территории области нет.

«Не паникуем! Любые решения принимайте спокойно! Чужих сухопутных Военных подразделений на территории области нет! Взрывы есть! Атака врага есть! Работаем!» - написал Ким в Facebook.

Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой. Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.

Все новости по ситуации в Украине читайте здесь >>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957626-smi-soobschili-chto-rossiyskie-voyska-peresekli-granitsu-ukrainy-v-rayone-harkova/