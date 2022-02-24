Журналисты заявили, что слышали серию взрывов в Киеве и Харькове
Корреспонденты разных СМИ, как украинских, так и западных, уверяют, что слышали целую серию взрывов. Такие заявления поступают из Киева, Краматорска, Одессы, Харькова и Бердянска.
Так, об услашынной серии взрывов сообщили корреспонденты CNN из Харькова и Киева, пишет РИА Новости.
Также в Сети появились кадры, которые как сообщается, были сделаны в Харькове.
Украинские СМИ сообщают, что, помимо Киева и Харькова, взрывы слышны в Краматорске, Одессе, Бердянске, а также в районе киевского аэропорта Борисполь.
О взрывах в районе аэропорта Борисполь сообщили и корреспонденты ТАСС.
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957612-zhurnalisty-zayavili-chto-slyshali-seriyu-vzryvov-v-kieve-i-harkove/