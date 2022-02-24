Журналисты заявили, что слышали серию взрывов в Киеве и Харькове

Взрыв. Кадр из видео: t.me/shot_shot

Корреспонденты разных СМИ, как украинских, так и западных, уверяют, что слышали целую серию взрывов. Такие заявления поступают из Киева, Краматорска, Одессы, Харькова и Бердянска.

Так, об услашынной серии взрывов сообщили корреспонденты CNN из Харькова и Киева, пишет РИА Новости.

Также в Сети появились кадры, которые как сообщается, были сделаны в Харькове.

Украинские СМИ сообщают, что, помимо Киева и Харькова, взрывы слышны в Краматорске, Одессе, Бердянске, а также в районе киевского аэропорта Борисполь.

О взрывах в районе аэропорта Борисполь сообщили и корреспонденты ТАСС.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957612-zhurnalisty-zayavili-chto-slyshali-seriyu-vzryvov-v-kieve-i-harkove/