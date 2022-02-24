Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны РК

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие, передает NUR.KZ.

Напомним, что глава РФ сегодня в специальном телеобращении объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, который является частью Украины.

Он заявил, что действия России являются самозащитой. Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.

В своем выступлении Путин отдельно обратился и к украинским военнослужащим, призвав их не выполнять «преступных» приказов «антинародной хунты» из Киева и сложить оружие.

«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», - сказал Путин.

Украинские СМИ сообщают, что утром российский войска вторглись на территорию этой страны, а в Киеве, Харькове, Краматорске, Одессе и Бердянске слышны взрывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957637-putin-prizval-ukrainskih-voennyh-slozhit-oruzhie/