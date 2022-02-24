"Худшая война с начала века": генсек ООН призвал Россию отозвать войска

Антониу Гутерриш. Кадр из видео: Telegram/УНИАН

Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал Россию отозвать войска, чтобы не позволить случиться войне, передает УНИАН.

Как заявил Антониу Гутерриш, конфликт необходимо остановить немедленно. Иначе это приведет к "худшей с начала века войне в Европе".

По словам генерального секретаря ООН, происходящее сейчас между Россией и Украиной является самым печальным моментом за все время его пребывания на посту главы организации.

Помимо этого Гутерриш призвал посла России в ООН Василия Небензю сложить обязанности председателя СБ организации.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.

Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.

Тем временем свою позицию по поводу сложившейся ситуации выразил президент США Джо Байден.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957640-hudshaya-voyna-s-nachala-veka-gensek-oon-prizval-rossiyu-otozvat-voyska/