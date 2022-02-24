"Худшая война с начала века": генсек ООН призвал Россию отозвать войска
Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал Россию отозвать войска, чтобы не позволить случиться войне, передает УНИАН.
Как заявил Антониу Гутерриш, конфликт необходимо остановить немедленно. Иначе это приведет к "худшей с начала века войне в Европе".
По словам генерального секретаря ООН, происходящее сейчас между Россией и Украиной является самым печальным моментом за все время его пребывания на посту главы организации.
Помимо этого Гутерриш призвал посла России в ООН Василия Небензю сложить обязанности председателя СБ организации.
Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.
Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.
Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.
Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.
Тем временем свою позицию по поводу сложившейся ситуации выразил президент США Джо Байден.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957640-hudshaya-voyna-s-nachala-veka-gensek-oon-prizval-rossiyu-otozvat-voyska/