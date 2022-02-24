Видео с "гранатами" в руках детей Аллы Пугачевой вызвало скандал в соцсетях

Лиза Галкина. Кадр видео: instagram.com/alla_orfey

Видео с участием детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызвало скандал в соцсетях. На кадрах восьмилетние Гарри и Лиза участвовали в эстафете с имитацией гранаты в руках, передает NUR.KZ.

Видео, вызвавшее переполох в социальных сетях, Примадонна опубликовала в своем Instagram.

На кадрах Лиза и Гарри участвуют в спортивной эстафете наряду с другими детьми. Соревнующиеся ползают по-пластунски, как партизаны, в руках они при этом держат предмет, имитирующий гранату.

Пользователей Интернета видео очень возмутило. На фоне происходящих событий оно показалось неуместным подписчикам Пугачевой.

"Может, это и смешно, но не сегодня", "Мне кажется очень грустным тот факт, что дети в младшей школе устраивают "веселые старты" на ползок с гранатой, и что ставится при этом хэштег "мир". Опять вырастает поколение, для которого война - игра и веселые старты", "Зачем? Дети - это мир! В руках детей зло", "Нашли чем хвастаться! Вы считаете, это нормально?", "Ваши дети на уроке ползут с гранатами. Вот это и есть пропаганда агрессии", - высказались они.

Некоторые из подписчиков также обратили внимание, что маты, на которых ползут дети, напоминают цвета украинского флага, что стало еще одной причиной для негодования.

Напомним, ранее мы писали, что Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1957634-video-s-granatami-v-rukah-detey-ally-pugachevoy-vyzvalo-skandal-v-sotssetyah/