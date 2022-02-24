Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН

Дмитрий Кулеба. Фото: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запросили срочное заседание Совета безопасности ООН.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", - написал Кулеба.

Вышеупомянутое обращение ранее исходило от глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Тем временем по всей территории Украины, кроме самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, было предложено ввести режим чрезвычайного происшествия. А аэропорты Харькова и Днепра были временно закрыты. Рейсы отменены или перенесены.

Ранее глава МИД Украины опроверг информацию о том, что президент Владимир Зеленский покинет страну в случае обострения ситуации.

А во всех диппредставительствах России в Украине началась эвакуация персонала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957592-ukraina-zaprosila-srochnoe-zasedanie-sovbeza-oon/