Шойгу, Симоньян, Соловьев и 351 депутат Госдумы России попали под санкции Евросоюза

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23 февраля Евросоюзом были официально приняты санкции против России за признание ДНР и ЛНР. Был обнародован список россиян, против которых введены меры.

Под санкции попали 351 депутат госдумы, которые проголосовали за признание республик. И более 20 физических лиц и организаций.

Отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников попали в этот список.

А также глава администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

К слову, Жириновский под санкции не попал, поскольку не участвовал в голосовании за признание независимости республик из-за госпитализации с COVID-19.

Меры были введены против банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.

Ограничения ЕС затронули также некоторые операции с ценными бумагами Центробанка и российского правительства.

Отныне лицам, попавшим в список, запрещено въезжать на территорию стран Евросоюза. Счета физлиц и активы организаций в этих государствах будут заморожены.

Кроме того, был запрещен импорт товаров из ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957585-es-opublikoval-spisok-rossiyan-kotorye-popali-pod-sanktsii/