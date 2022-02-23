Эвакуацию персонала начали во всех диппредставительствах России в Украине

Посольство РФ в Киеве. Фото: photos / Getty Images

Во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала.

Об этом сообщил представитель посольства в Киеве, его слова приводит ТАСС.

"Эвакуация персонала уже началась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал загранучреждений из Украины.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств.

Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – заявили накануне во внешнеполитическом ведомстве России.

В МИДе также отметили, что в адрес российских дипломатов в Украине поступали угрозы физической расправы, однако Киев не реагировал.

Напомним, что лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР. Страны ЕС договорились по пакету санкций против России. Япония, Канада и Австралия также заявили о введении санкций против РФ.

Американский лидер Джо Байден заявил о единстве Запада в ответе на ситуацию вокруг Украины.

Некоторые страны отказались от введения санкций либо заявили о нейтралитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957535-evakuatsiyu-personala-nachali-vo-vseh-dippredstavitelstvah-rossii-v-ukraine/