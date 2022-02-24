Аэропорты Харькова и Днепра были временно закрыты

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Аэропорт в Харькове был временно закрыт вечером 23 февраля на несколько часов. Рейсы, запланированные на это время, были перенесены на другое время, передает avianews.

Позже новость о временном закрытии стала известна и о днепрском аэропорте.

Сообщение о закрытии харьковского аэропорта было опубликовано в 20:30 по местному времени. Утверждалось, что с 20:35 до 08:35 часов (с 00:35 до 12:35 часов по Нур-Султану) взлетная полоса будет недоступна.

Помимо этого рейсы из Киева в Харьков и из Харькова в Киев были отменены. В то же время были перенесены вылет и прилет из Шарм-эль-Шейха и Стамбула.

Аэродром Днепра также закрыли 24 февраля с 00:00 до 07:00 часов по местному времени (с 04:00 до 11:00 часов по Нур-Султану).

Причину таких действий не сообщили.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести режим чрезвычайного происшествия по всей стране. Кроме Донецкой и Луганской областей. В течение 24 часов решение должна утвердить Верховная Рада.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский обратился к жителям России на русском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957583-aeroporty-harkova-i-dnepra-byli-vremenno-zakryty/