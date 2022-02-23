Глава МИД Украины опроверг информацию об эвакуации Зеленского

Дмитрий Кулеба. Кадр из видео: YouTube/Fox News

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский не собирается эвакуироваться в случае обострения конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим", - сказал Кулеба.

Ранее ходили слухи, что США направили предложение Зеленскому об эвакуации.

Кроме того, если рассматривать санкции Соединенных Штатов в отношении России, то, по мнению главы МИД Украины, меры выглядят достаточно "сильными".

"Санкции, которые сегодня объявил президент (США - прим. ред.) Байден, выглядят сильными, если мы рассматриваем их как первый шаг", - подчеркнул Кулеба.

Он подтвердил, что американская сторона намерена усиливать давление на Россию, если ситуация будет развиваться в таком же духе.

Политик заметил, что ни у них, ни у американцев нет четкого понятия того, как собирается действовать в данной ситуации Путин. Поэтому единственный для них выход - действовать в случае чего настолько оперативно, насколько это возможно.

Кулеба напомнил, что в 1994 году в рамках Будапештского меморандума Украину лишили ядерного оружия в обмен на обещание других стран предоставлять ей защиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957392-glava-mid-ukrainy-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-zelenskogo/