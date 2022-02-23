Евросоюз официально принял санкции против России

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Евросоюз сегодня, 23 февраля, официально принял санкции против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС, санкции введены против 351 депутата Государственной думы Российской Федерации. Кроме того, под санкции попали 27 физических лиц и организаций. Их имена опубликуют в ближайшее время.

ЕС также вводит ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в ДНР и ЛНР или "извлекающих из них выгоду".

Среди других мер Евросоюза — ограничения на доступ России к рынку капитала и финансовому рынку ЕС, запрет финансировать РФ, ее правительство и Центробанк.

В заявлении уточняется, что Евросоюз готов быстро принять дополнительные санкции против России, если в этом будет необходимость.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР. Они пригрозили антироссийскими санкциями. Германия уже приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2", а Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков.

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Это решение должна утвердить Верховная рада в течение 24 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957568-evrosoyuz-ofitsialno-prinyal-sanktsii-protiv-rossii-za-priznanie-dnr-i-lnr/